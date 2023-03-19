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Спецоперация на Украине
14:35 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: Россия считает решение МУС юридически ничтожным

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает юридически ничтожным решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Источник: Reuters

«Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаем», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли заявление Германии о признании ордера на арест Путина привести к разрыву дипломатических отношений с РФ.

Ранее 17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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