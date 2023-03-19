Песков: Россия считает решение МУС юридически ничтожным

«Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаем», — заявил Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли заявление Германии о признании ордера на арест Путина привести к разрыву дипломатических отношений с РФ.
Ранее 17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.