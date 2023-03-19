Путин: в 2014 году Россия хотела решить проблему Донбасса мирными средствами

В рамках подготовки программы «Москва. Кремль. Путин» у президента спросили, стоило ли начинать военную операцию в 2014 году. «Что касается готовности и целесообразности… это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой Крымской весны», — сказал Владимир Путин.
«Нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было», — добавил президент.
В ноябре 2022 года Владимир Путин говорил, что присоединение ДНР и ЛНР в 2014 году позволило бы избежать многих жертв. По его словам, тогда власти России «исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной».