17:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Politico: НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тыс. военных
Весной НАТО представит обновленный региональный план обороны, в ближайшие месяцы альянс планирует усилить группировку у границ России, сообщает американское издание Politico. Официальные лица, на которые ссылается издание, заявляют, что этот план предполагает вовлеченность 300 тыс. военнослужащих НАТО. В июне 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о планах в скором времени привести в состояние повышенной готовности 300 тыс. военных.