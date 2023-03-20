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00:51 (мск), источник: Life.ru

Израиль и Палестина договорились о прекращении односторонних мер

Израиль и Палестина в целях предотвращения эскалации договорились прекратить все односторонние меры на ближайшие 3−6 месяцев. Делегации зафиксировали такое решение на пятистороннем совещании по вопросам безопасности в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Об этом совместном заявлении сообщает МИД Египта.

Источник: AP 2022

«Правительство Израиля и Палестинской национальной администрации подтвердили свою готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трёх до шести месяцев», — говорится в заявлении.

Под таким решением подразумевается в том числе прекращение Израилем обсуждений по расширению поселений в Палестине в течение 4 месяцев. Страна также должна перестать выдавать разрешения на строительство там в ближайшие полгода. Кроме того, стороны решили «разработать механизм сокращения и борьбы с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к обострению ситуации». На новой встрече в Шарм-эш-Шейхе, которая состоится в апреле, этот план должен быть представлен лидерам пяти государств.

«Обе стороны также подтвердили свою приверженность всем предыдущим соглашениям между ними и готовность решать все вопросы путём прямого диалога», — говорится в заявлении.

В пятисторонней встрече (кроме Израиля и Палестины) приняли участие Египет, Иордания и США. Её целью стала регулировка спокойствия в регионе в период священного для мусульман месяца Рамадан (23 марта — 21 апреля). До этого такое совещание проводилось в феврале в Акабе (Иордания).

Ранее Лайф писал, что трое палестинцев убиты и двое ранены в результате обстрела их машины солдатами Израиля. 12 марта израильские силовики открыли стрельбу по автомобилю, двигавшемуся к контрольно-пропускному пункту.

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