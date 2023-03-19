Посол назвал условие участия Польши в украинском конфликте

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал он в эфире телеканала LCI.
По словам дипломата, Киев якобы отстаивает западные ценности и культуру, поэтому победа в конфликте необходима.
Ранее, 17 марта, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные США, неподалеку от границы с Калининградской областью России. По его словам, американские орудия поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии, размещенной в Ольштыне, уже в этом году.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Польша и Словакия, поставляя истребители МиГ-29 Украине, повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.