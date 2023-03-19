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19 марта, источник: © РИА Новости

Путин написал статью об отношениях России и Китая

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина написал статью для «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».

Источник: РИА "Новости"

В обращении к китайскому народу российский лидер отметил дружеские отношения Москвы и Пекина и рассказал о справедливом многополярном мироустройстве, за которое выступают Россия и Китай. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О знакомстве с Си Цзиньпином и российско-китайской дружбе

Мы познакомились с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года. Три года спустя, примерно в те же мартовские дни, мы вновь встретились в столице России. Тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы.

Владимир Путин
президент Российской Федерации

«Прошло десятилетие. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба. Отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжают крепнуть».

«С Си Цзиньпином мы встречались около 40 раз и всегда находили возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке “без галстуков”».

Об экономических отношениях

«Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это — новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году».

«Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Магистральный газопровод “Сила Сибири” по масштабам без преувеличения стал “сделкой века”. Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля».

Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший «рекой дружбы».

Владимир Путин

О многополярном мире

«Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена “непосредственной угрозой”, а Китай — “стратегическим конкурентом”».

О позиции Китая по Украине

«Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса».

Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.

Владимир Путин

Краеугольный камень стабильности

«Некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть “эксклюзивных клубов” и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся».

«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности. Они — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами. Уверен, что наша дружба и партнерство продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая».

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