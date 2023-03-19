Путин написал статью об отношениях России и Китая

В обращении к китайскому народу российский лидер отметил дружеские отношения Москвы и Пекина и рассказал о справедливом многополярном мироустройстве, за которое выступают Россия и Китай. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
«Прошло десятилетие. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба. Отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжают крепнуть».
«С Си Цзиньпином мы встречались около 40 раз и всегда находили возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке “без галстуков”».
«Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это — новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году».
«Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Магистральный газопровод “Сила Сибири” по масштабам без преувеличения стал “сделкой века”. Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля».
«Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена “непосредственной угрозой”, а Китай — “стратегическим конкурентом”».
«Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса».
«Некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть “эксклюзивных клубов” и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся».
«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности. Они — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами. Уверен, что наша дружба и партнерство продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая».