КНДР объяснила запуск ракеты симуляцией ядерной контратаки

По данным Пхеньяна, ракета пролетела 800 км и поразила цель. Учения включали отработку управления системой командования ядерным ударом, перехода на боевую готовность к ядерной контратаке и запуска тактической баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой.
Ким Чен Ын во время учений призвал быть готовыми к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. По мнению лидера КНДР, США и Южная Корея проводят «репетицию вторжения» в Северную Корею с использованием американских военных средств. «Мы не можем сдерживать войну только тем, что являемся ядерным государством», — сказал Ким Чен Ын (цитата по «Рёнхап»). По его мнению, Пхеньян может сдерживать войну только тем, что завершит подготовку к ядерным атакам, «которые могут быть совершены быстро и точно в любое время».
О запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря 19 марта сообщили южнокорейские и японские военные. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она пробыла в полете около 70 минут и пролетела несколько тысяч километров.