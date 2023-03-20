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06:41 (мск), источник: © РИА Новости

Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда выйдет наружу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Источник: AP 2022

СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовали Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того, чтобы запретить омбудсмену ДНР выступить.

«В любом случае правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, и заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных», — сказала Морозова.

По ее словам, все преступления фиксируются.

«Мы в любом случае должны уведомлять международные организации о тех зверствах, которые происходят», — сказала омбудсмен.

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