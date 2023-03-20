Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении

СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовали Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того, чтобы запретить омбудсмену ДНР выступить.
«В любом случае правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, и заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных», — сказала Морозова.
По ее словам, все преступления фиксируются.
«Мы в любом случае должны уведомлять международные организации о тех зверствах, которые происходят», — сказала омбудсмен.