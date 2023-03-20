Медведев предупредил о «чудовищных последствиях» решения МУС по Путину

Последствия решения Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина для международного права будут «чудовищные». Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой», — написал он.
По словам Медведева, теперь все решения ООН и других международных структур «будут трещать по швам».
Он отметил, что «все ходят под Богом и ракетами», и посоветовал судьям «внимательно смотреть в небо», поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового “Оникса” из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда». По словам Медведева, суд — всего лишь международная инстанция, «поэтому и войну не начнут, побоятся».