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12:41 (мск), источник: © РИА Новости

Путин разъяснит лидеру Китая позицию России по Украине

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Темы китайской мирной инициативы по Украине будут неминуемо затронуты лидерами РФ и КНР в ходе обмена мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

«Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно же, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут, но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения — так, чтобы председатель Си (глава КНР Си Цзиньпин — ред.) смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал Песков.

Глава Китая посетит Россию 20—22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

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