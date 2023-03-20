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12:36 (мск), источник: © РИА Новости

Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его «арест»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и не принимают его «близко к сердцу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — считает замглавы президентской администрации.

Он добавил, что президент продолжает работать.

«Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин отнесся к решению МУС.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Судьи посчитали, что они «предположительно, ответственны за военное преступление», которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.

Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.
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