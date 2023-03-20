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Визит Си Цзиньпина в РФ
13:07 (мск), источник: © РИА Новости

В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее телеграм-каналы сообщили, что самолет Си приземлился в столичном аэропорту Внуково. Однако, по информации РИА Новости, первым в Москву прилетел самолет с делегацией китайского лидера.

Он посетит Россию с двухдневным визитом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Си и Владимира Путина начнется в три часа дня по московскому времени в Большом Кремлевском дворце.

В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что будут подписаны важные двусторонние документы.

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