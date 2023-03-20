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Визит Си Цзиньпина в РФ
13:58 (мск), источник: Ведомости

Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию будет плодотворным

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву будет плодотворным. С таким заявлением выступил китайский лидер по прибытии в Россию.

Источник: AP 2022

«Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Си Цзиньпин также добавил, что рассчитывает обсудить с Путиным международные темы и наметить план развития стратегического взаимодействия. Председатель КНР выразил готовность стоять на страже мирового порядка, основанного на международном правопорядке, вместе с Россией.

Китайский лидер поблагодарил президента России за приглашение «прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом» и выразил слова «приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России».

Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».

Си Цзиньпин приземлился сегодня, 20 марта, в Москве в аэропорту «Внуково». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что неформальная беседа между Путиным и Си состоится 20 марта ориентировочно в 16:30 мск, она будет проходить один на один и продолжится за неформальным обедом.

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На следующий день, 21 марта, будет основной день государственного визита председателя КНР, в рамках которого состоится церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ. Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.

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