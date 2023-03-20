МИД РФ: Москва приостановит участие в зерновой сделке без прогресса по меморандуму с ООН

В министерстве указали, что дальнейшее решение по продлению зерновой сделки будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации меморандума между Россией и ООН: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
«Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках меморандума Россия — ООН, наше участие в черноморской инициативе будет приостановлено», — отметили на Смоленской площади.
В дипведомстве подчеркнули, что в связи с отсутствием подвижек в снятии ограничений с российского экспорта в Москве было принято решение о сокращении периода пролонгации сделки до 60 дней.
«Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон черноморской инициативы, а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало», — информировали в министерстве, указав что «договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций».
В МИД РФ напомнили, что черноморская инициатива и меморандум между Россией и ООН являются составными частями одного пакета договоренностей, предложенного генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанного в Стамбуле 22 июля 2022 года. «Их реализация должна носить одновременный и взаимоувязанный характер в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности и оказания помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки», — отмечается в сообщении.
«До сих пор выполняется только украинская часть “пакета”, причем в далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах — коммерческий экспорт кормового зерна в страны с высоким уровнем доходов и выше среднего. Российский экспорт сельхозпродукции и удобрений, включая работу аммиакопровода Тольятти — Одесса, остается заблокированным в результате односторонних западных санкций и политических игр Киева», — указали в дипведомстве.
В минувшую субботу на фоне сообщений сторон зерновой сделки о том, что она якобы продлена на 120 дней, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прояснила ТАСС позицию Москвы и подчеркнула, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней. Прежде по итогам переговоров в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Москва указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.