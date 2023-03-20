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15:36 (мск), источник: РБК

Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе

На проблемы с получением паспортов Путину пожаловались жители Мариуполя во время его визита в город. Президент попросил МВД «заняться как следует» этим вопросом.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МВД должно решить проблемы с выдачей российских паспортов в новых регионах, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

«Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны. Займитесь как следует, я серьезно говорю», — обратился глава государства к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Путин отметил, что получение паспортов «длится месяцами», наблюдаются очереди, в которых стоят «немерено по времени».

О проблемах с получением гражданства и российских документов главе государства рассказали жители Мариуполя во время первого визита президента в Донбасс 19 марта, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как передает «РИА Новости», врио главы ДНР Денис Пушилин после этого рассказал, что в городе сейчас паспорта выдают в четырех подразделениях миграционной службы и одном МФЦ, еще пять планируется открыть.

На заседании коллегии Колокольцев заявил, с момента проведения референдумов о присоединении к России новых территорий (завершились 27 сентября 2022 года, через три дня были подписаны договоры о включении регионов в состав страны) за российскими паспортами обратились 800 тыс. человек. Сейчас каждый день поступает более 17 тыс. заявок, отметил министр.

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