В Китае был обнаружен динозавр с самой длинной шеей Новые исследования показали, что его шея достигала длины более 15 метров
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Визит Си Цзиньпина в РФ
18:19 (мск), источник: Ведомости

Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Украине и в мире

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире, передает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В начале встречи Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Москве, обратившись к нему как к «дорогому другу», и поздравил его с переизбранием на новый срок на должности председателя КНР.

Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на третий срок.

В свою очередь, Си Цзиньпин выразил надежду на то, что в президентских выборах, которые пройдут в России в 2024 г., жители страны поддержат Путина.

Я знаю, что в будущем году в Вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения процветания страны. Уверен, что российский народ сильно Вас поддержит в Ваших добрых начинаниях.

Си Цзиньпин

Президент России вспомнил, что первая встреча с Си Цзиньпином состоялась 10 лет назад, когда он был впервые избран лидером Китая. С тех пор торговый оборот между странами вырос более чем в два раза, отметил Путин. «Был, по-моему, $87 [млрд] с небольшим — сейчас уже под $200 [млрд], $185 млрд. У нас очень много совместных задач, целей», — подчеркнул российский лидер.

Путин также сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу.

По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам с китайской стороны Россия относится с уважением.

«В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности», — сказал Путин.

Си Цзиньпин прилетел в Россию сегодня, 20 марта, в районе 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. По приземлении Си Цзиньпин выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».

Сегодня в Кремле проходит неформальная встреча лидеров России и Китая. На 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ. Церемония официальной встречи начнется ориентировочно в 15:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВизит Си Цзиньпина в Россию
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро»
«Санкции стали воспринимать как агрессию против наших детей»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирдипломатия