19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 20 марта
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире.
«Продолжает, главное, работать президент», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Владимир Путин отнесся к решению МУС.
Нефть дешевеет вторую неделю на фоне опасений, что кризис в мировом банковском секторе может вызвать глобальную рецессию.
В СК подчеркнули, что уголовное преследование Путина носит незаконный характер. Ведомство напомнило, что в соответствии с международным правом главы государств имеют иммунитет от юрисдикции других стран.
О пропаже основателя Cream Soda стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое, один из них позднее скончался в машине скорой помощи.