Вотум недоверия кабмину Франции из-за пенсионной реформы провалился

Теперь, согласно французскому законодательству, президент страны Эмманюэль Макрон может объявить внеочередные парламентские выборы. Глава государства примет лидеров парламентского большинства вечером во вторник 21 марта и примет решение по дальнейшим действиям.
Вотумы о недоверии выносились французским правительствам с начала Пятой республики более 60 раз, но только один раз, в 1962 г., были приняты.
Борн, которую авторы первого вотума призвали «уйти в отставку и забрать с собой свою реформу» призвала Макрона «рассмотреть новый состав правительства». В своем выступлении перед депутатами она раскритиковала поведение оппозиции, в частности, сам вотум недоверия, подчеркнув, что «никто не имеет монополии на право говорить от имени народа». Премьер-министр заверила, что в окончательном варианте проекта пенсионной реформы «правительство никогда не заходило так далеко в уступках».
В ответ левые депутаты покинули зал, что премьер-министр назвала «непарламентским» поведением. Она подчеркнула, что применение статьи ст. 49.3 конституции благодаря которой стало возможно одобрение законопроекта о пенсионной реформы без голосования в Национальном собрании, «не является изобретением диктатуры».
Во время голосования по вотуму недоверия во Франции произошли очередные массовые акции протеста.
На пассажирской железнодорожной сети столичного региона Иль-де-Франс и на скоростных межрегиональных поездах движение было нарушено. В Париже прекратили сбор отходов мусорщики (мэрия столицы оценила объем неубранного мусора в 9600 т), подобные же забастовки работников операторов обращения с отходами прошли в Ренне, Нанте, Туре и других городах.
По данным опроса исследовательской фирмы Elabe, две трети жителей Франции (68%) поддержали бы либо вынесение вотума недоверия правительству, либо Борн.
В пятницу, 17 марта, в Национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству после принятия им 16 марта пенсионной реформы без голосования в парламенте.
Первое предложение было «транспартийным»: его возглавляет «межрегиональная группа LIOT» (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — по большей части представители жителей вне метрополии — заморских территорий и Корсики), его подписали депутаты от Nupes (Новый народный экологический и социальный союз — коалиция левых, левоцентристских и экологических партий).
Второе предложение подписывают только депутаты, входящие в состав Национального собрания — оно внесено «Национальным движением» ультраправых Марин ле Пен.
Вотумы недоверия были внесены после того, как премьер Борн 16 марта объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет. Это произошло после принятия закона в сенате, но в обход голосования в Национальном собрании.
Так как действующий французский кабмин не был уверен, что наберет большинство голосов за приятие пенсионной реформы, он применил в отношении законопроекта статью 49.3 конституции. В этом случае ставился вопрос уже не об одобрении конкретного документа, а о вынесении вотума о доверии или недоверии правительству страны и проводимой им политике (motion de censure). В случае, если на голосовании оппозиционный вотум о недоверии проходит голосование, действующий состав парламента распускается и назначаются перевыборы.
Раз вотум о недоверии не был принят необходимым числом голосов, законопроект считается принятым и президент имеет право распустить парламент и назначить внеочередные выборы, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.
Но автоматически это еще не означает такого поворота дел — вряд ли сейчас Макрону выгодно распускать парламент, так как шансы у провластной коалиции на хоть какое-то большинство могут исчезнуть. Его личный рейтинг сейчас — не более трети избирателей, отмечает Тимофеев. А в 1997 г. при Жаке Шираке, после провала вотума о недоверии и запущенных президентом перевыборов к власти пришли оппоненты Ширака — социалисты, и Макрон должен помнить об этом, подчеркивает эксперт.
Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.
Также с 2027 г. вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы (т. е. быть официально трудоустроенным) в течение 43 лет. Если такого стажа у человека нет, то на полную выплату можно будет претендовать при выходе на пенсию в 67 лет. Реформа также предусматривает увеличение размера минимальной пенсии до 1200 евро, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов. Необходимость изменений аргументируется сокращением числа активно работающих налогоплательщиков и ростом бюджетного дефицита. Важно и то, что ожидаемая продолжительность жизни во Франции увеличилась и достигла планки 85 лет у женщин и 79 лет — у мужчин.
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