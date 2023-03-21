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01:07 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на «арест» Путина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«Вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, “принимая к сведению” решение Международного уголовного суда», — говорится в статье.

В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали заявление в поддержку решения МУС, которое не подписала Венгрия, уточнило агентство.

Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

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