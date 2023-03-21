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14:49 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сдаваться в плен, когда есть возможность оказывать решительное сопротивление, — это преступление, которое карается сроком до 10 лет колонии, разъясняется в проекте постановления пленума Верховного суда России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — сказано в проекте. Состава преступления нет, если военный «по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например, находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии».

Санкция за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью «Госизмена», которая грозит уже 20 годами колонии.

Военный, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности «только при наличии всех предусмотренных в норме условий»: то есть если он «принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы» и не совершал в плену другие преступления.

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