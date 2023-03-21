Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — сказано в проекте. Состава преступления нет, если военный «по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например, находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии».
Санкция за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью «Госизмена», которая грозит уже 20 годами колонии.
Военный, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности «только при наличии всех предусмотренных в норме условий»: то есть если он «принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы» и не совершал в плену другие преступления.