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Визит Си Цзиньпина в РФ
15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кремле начались переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на официальную встречу с президентом Владимиром Путиным в Большой Кремлевский дворец. На церемонии встречи глав государств оркестр исполнил гимны двух стран.

Источник: РИА "Новости"
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С российской стороны на встрече присутствуют: Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Денис Мантуров, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Максим Решетников, Виталий Савельев, Эльвира Набиуллина.

Владимир Путин сообщил, что успел накануне обсудить с Си Цзиньпином текущие вопросы международного характера и двусторонних отношений. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что в ходе беседы российского президента и главы КНР также обсуждался разработанный Пекином мирный план по урегулированию украинского кризиса.

Си прибыл с визитом в Москву Си вчера, 20 марта. Свой визит в российскую столицу глава КНР начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая продолжалась четыре с половиной часа. 21 марта главы государств проводят официальную встречу в Большом Кремлевском дворце, по итогам которой сделают заявления для прессы.

Александр Кислов

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