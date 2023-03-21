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17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского парламента.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — говорится в сообщении.

Применять обедненный уран в бронебойных подкалиберных снарядах первой начала нацистская Германия, которая испытывала нехватку более плотного вольфрама.

В 1970-х в США занялись разработкой таких снарядов, предназначавшихся для борьбы с новыми советскими танками. Сейчас они входят в боекомплекты американских танков Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

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