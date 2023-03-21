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17:39 (мск), источник: ТАСС

Песков: Вашингтон и европейские столицы не позволяют Киеву выйти на мирные переговоры

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США и страны Европы настроены не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая, заявили в Кремле.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину.

Таким образом он прокомментировал прозвучавшее накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что США посчитают неприемлемым, если по итогам российско-китайского саммита прозвучат какие-либо призывы к миру на Украине.

Как отметил Песков, «сейчас, когда маски сброшены, [страны Запада] показывают свой звериный оскал». «Кроме нас и КНР», — добавил пресс-секретарь президента. По его словам, к таким заявлениям Запада в Кремле относятся «как к реальности, с которой приходится жить».

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