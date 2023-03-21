Песков: Вашингтон и европейские столицы не позволяют Киеву выйти на мирные переговоры

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину.
Таким образом он прокомментировал прозвучавшее накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что США посчитают неприемлемым, если по итогам российско-китайского саммита прозвучат какие-либо призывы к миру на Украине.
Как отметил Песков, «сейчас, когда маски сброшены, [страны Запада] показывают свой звериный оскал». «Кроме нас и КНР», — добавил пресс-секретарь президента. По его словам, к таким заявлениям Запада в Кремле относятся «как к реальности, с которой приходится жить».