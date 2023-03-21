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19:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Он посещает Россию по приглашению Владимира Путина.

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Президент России Владимир Путин:

Переговоры были успешными, прошли конструктивно.

Отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю.

Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев.

Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца «уже не на словах, а на деле».

По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают.

Все договоренности с Монголией по «Силе Сибири-2» достигнуты.

Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки.

Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители.

Товарооборот РФ и КНР в 2022 году достиг исторического рекорда — $185 млрд.

Имеются возможности для существенного наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна.

Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем растет опережающими темпами.

Китай стал ведущим партнером РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока.

Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Россия поддерживает работу по созданию спортивной ассоциации в рамках ШОС.

Москва и Пекин могут стать мировыми лидерами в области ИТ, сетевой безопасности и искусственного интеллекта.

Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ.

РФ рассчитывает на многократный рост студенческих обменов с Китаем в условиях отмены антиковидных ограничений.

Председатель КНР Си Цзиньпин:

Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими.

Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.

Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития.

Китай, руководствуясь принципами устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису.

Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.

Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира.

Будет налажено комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере, торговле ресурсами.

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