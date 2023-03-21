Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле

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Президент России Владимир Путин:
Переговоры были успешными, прошли конструктивно.
Отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю.
Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев.
Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца «уже не на словах, а на деле».
По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают.
Все договоренности с Монголией по «Силе Сибири-2» достигнуты.
Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки.
Поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки.
Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители.
Товарооборот РФ и КНР в 2022 году достиг исторического рекорда — $185 млрд.
Имеются возможности для существенного наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна.
Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем растет опережающими темпами.
Китай стал ведущим партнером РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока.
Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.
Россия поддерживает работу по созданию спортивной ассоциации в рамках ШОС.
Москва и Пекин могут стать мировыми лидерами в области ИТ, сетевой безопасности и искусственного интеллекта.
Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ.
РФ рассчитывает на многократный рост студенческих обменов с Китаем в условиях отмены антиковидных ограничений.
Председатель КНР Си Цзиньпин:
Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими.
Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.
Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития.
Китай, руководствуясь принципами устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису.
Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.
Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира.
Будет налажено комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере, торговле ресурсами.