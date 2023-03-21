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19:58 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева

Москва. 21 мар — РИА Новости. Россия посмотрит, что собирается передавать Украине Британия, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сейчас посмотрим, что они собираются передавать», — сказал Шойгу журналистам.

Он добавил, что России есть, чем ответить.

«Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много… Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше», — также сказал Шойгу, комментируя инициативу.

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

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