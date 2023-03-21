Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру

«Все что происходит сейчас огорчает и раздражает меня — все что, я слышу во французских и американских СМИ. Я получаю другую информацию. Мне кажется, ваш президент был очень терпелив. Я уже давно недоволен, еще с 1999, когда начались бомбардировки Югославии и никто не сказал ни слова. Поэтому я решил подарить эту скульптуру. У этого марафонца получится финишировать, он победит в этом марафоне», — рассказал автор.
Церемония состоялась в здании дипломатического представительства в 16 округе Парижа при участии посла России во Франции Алексея Мешкова.
Он отметил, что во Франции «люди страдают» из-за отмены русской культуры, декларируемой на Западе после начала конфликта на Украине.
«Россия была всегда очень ярко представлена здесь. Это были кино- и музыкальные фестивали, приезжал Мариинский и Большой театр, были гастроли драматических театров. Совершенно очевидно, что в ближайшее время выставок такого масштаба, как показ коллекции Морозовых или Щусевых, мы не сможем провести. Сегодня есть большой риск при вывозе художественных ценностей на Запад — мы знаем, что было сделано со “скифским золотом”. Мы не можем рисковать», — сказал он.
Мешков отметил, что несмотря на то, что «тех масштабов во французско-русских культурных отношениях, к которому мы привыкли, сейчас нет», на рабочем уровне контакты между двумя странами остаются.
«Я уверен, что искусство пробьет брешь в этой стене отчуждения, которая возведена во Франции», — сказал дипломат.
Он отметил, что Русский дом и Российский духовно-культурный православный центр в Париже продолжают активно работать, есть планы организовать фестиваль русского кино в Париже.
Мастер стальной скульптуры, абстракционист Фредерик Марозелли — выпускник парижской Национальной школы изящных искусств. Его работы украшают ряд правительственных зданий и учебных заведений Франции. Работы Марозелли выставлялись в Монтрё (Швейцария), Риме, а также на экспозициях в Канаде, Германии, Бельгии и Испании.
Ранее сообщалось, что посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту.