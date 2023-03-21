19:56 (мск), источник: © РИА Новости
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу
Москва, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром.
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«Любая война заканчивается миром», — сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.
На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.