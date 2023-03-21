Пентагон заявил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — ответил он на вопрос о том, направляют ли США Киеву боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией.
В опубликованном ранее письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.
Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву таких снарядов. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов отразится на здоровье местного населения.