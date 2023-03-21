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21:23 (мск), источник: ТАСС

Пентагон заявил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер в ответ на вопрос о том, направляют ли США Киеву боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — ответил он на вопрос о том, направляют ли США Киеву боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией.

В опубликованном ранее письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву таких снарядов. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов отразится на здоровье местного населения.

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