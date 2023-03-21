22:49 (мск), источник: Life.ru
США передвинули сроки поставки комплексов Patriot на Украину
США могут поставить Украине системы ПВО Patriot раньше, чем планировалось изначально. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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«По соображениям оперативной безопасности я не буду вдаваться в графики поставок. Скажу лишь следующее: мы уверены, что сможем доставить туда комплексы Patriot по ускоренному графику. Остановлюсь на этом», — сказал он журналистам.
При этом Райдер не стал уточнять, когда именно состоится передача Киеву этих систем: до планируемой попытки весеннего наступления или уже после.
Напомним, что первая система противоракетной обороны Patriot из обещанных Штатами и Германией прибыла на Украину в начале марта этого года.