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23:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин и Си Цзиньпин заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении указали на недопустимость развязывания ядерной войны. По словам политиков, в подобной ситуации не может быть победителей.

Источник: РИА "Новости"

Россия и Китай также отметили, что ядерные державы не должны размещать атомное оружие за пределами своих территорий. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», — говорится в тексте.

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Россия и Китай также заявили, что все размещенное за рубежом ядерное оружие должно быть вывезено.

«Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием», — отмечается в тексте.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским лидером. В частности, после встречи лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

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