Ученые из Китая создали стекло, которое разлагается в организме Для его получения используются аминокислоты и пептиды
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Визит Си Цзиньпина в РФ
02:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект о запрете подачи заявлений на гражданство для россиян

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость. Описание законопроекта опубликовано на сайте сейма.

Источник: Reuters

По мнению авторов поправок, «эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство». Законопроект поддержали 113 депутатов, девять воздержались. Никто не проголосовал против.

Если законопроект примут, в визовых службах Литвы за рубежом перестанут принимать заявления от граждан России и Белоруссии, за исключением случаев, когда посредником выступает МИД Литвы. Кроме того, россиянам и белорусам будет отказано в подаче заявлений на ВНЖ в Литве и ее представительствах за рубежом. Это не касается иностранцев, оформляющих ВНЖ через орган, уполномоченный правительством Литвы. Исключение также будет сделано для обладателей национальной или шенгенской визы и уже имеющих ВНЖ или получивших решение о его предоставлении.

Помимо ограничений на подачу заявлений на гражданство, поправки запрещают физлицам из России и созданным или контролируемым ими юрлицам покупать недвижимость в Литве. Это не касается обладателей ВНЖ, которым на родине грозит преследование.

Кроме того, согласно поправкам, сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Белоруссией, будут публичными.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 О чём Путин и Си несколько часов говорили за ужином в Кремле
Пригожин написал письмо Шойгу и попросил о помощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия