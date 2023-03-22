04:18 (мск), источник: ТАСС
Болтон заявил, что союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
Бывший помощник президента США по национальной безопасности убежден, что «Китай в целом представляет экзистенциальную угрозу» для западных стран.
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ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Образование российско-китайского союза создает для стран Запада реальную проблему, которая более серьезна, чем конфликт на Украине. С таким мнением в интервью британской газете The Telegraph, опубликованном во вторник вечером на сайте издания, выступил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине», — сказал Болтон. «Я думаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, взгляните на географию. Нам необходимо относиться к этому серьезно», — добавил он.
По его словам, Западу необходимо начать пересмотр текущей концепции сдерживания из-за того, что «КНР становится угрозой как в ядерной сфере, так и в конвенциональной». Он убежден, что «Китай в целом представляет экзистенциальную угрозу» для Запада и это требует серьезного подхода к вопросам обеспечения безопасности. Болтон также добавил, что НАТО следует прикладывать больше усилий для противостояния РФ.
Болтон также утверждал, что Китай поддерживал РФ с самого начала специальной военной операции на Украине, не пытаясь оставаться нейтральным. Экс-помощник американского лидера считает, что у Пекина есть много возможностей оказать Москве и военную помощь, не поставляя вооружения напрямую РФ. Он полагает, что КНР могла бы продавать Белоруссии или КНДР оружие, которое впоследствии оказывалось бы в России. Он упомянул и возможность поставок в Россию необходимых для создания вооружений компонентов, а также оказания ей финансовой помощи со стороны Китая.
Оценивая роль ООН в урегулировании конфликта на Украине, Болтон, в 2005—2006 годах занимавший должность постпреда США при организации, заявил, что со стороны ООН, «по сути, не было ответа» на конфликт, за исключением инициатив гуманитарного характера.
«Органы ООН, принимающие политические решения, по сути, не работают, и это уже какое-то время так. В особенности это касается Совета Безопасности», — сказал Болтон, по мнению которого в Совбезе ООН вновь сложилась патовая ситуация времен холодной войны, когда этот орган «не играл большой роли». «Представление о том, что ООН, как Лига Наций до нее, является ответом на угрозы миру и безопасности, явно не получило подтверждения», — считает он.