Япония утверждает, что Россия не демонстрирует «шагов к миру на Украине»

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Японии утверждает, что Россия якобы не демонстрирует никаких признаков того, что она делает какие-либо шаги в направлении мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в Токио.
«Председатель Си Цзиньпин посетил Россию и подтвердил, что Китай и Россия остаются едины. Вместе с тем вторжение на Украину продолжается, и нет никаких признаков того, что [Россия] предпринимает шаги в направлении мира», — сказал он, комментируя визит Си Цзиньпина в Москву в контексте ситуации на Украине.
Мацуно также подверг критике позицию Китая и его план урегулирования кризиса на Украине, который, по его словам, «не упоминает о необходимости немедленного вывода российских войск с украинской территории».
Председатель КНР прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. В понедельник у главы китайского государства состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер пригласил российского коллегу посетить Китай в текущем году. 21 марта лидеры двух стран также провели переговоры и сделали совместное заявление по их итогам.
В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.
В опубликованном документе Китай назвал переговоры «единственным путем для урегулирования кризиса на Украине» и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в «движении навстречу друг другу», а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.