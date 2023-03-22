Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование

«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран, необходимы для этого серьёзные, контролируемые основания, если речь идёт о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединённым Штатам действовать в обход всех международных соглашений», — приводит ее слова пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.
Как утверждается, сотрудники на местности могут проводить испытания интересующих биоагентов, исследовать их патогенность, «возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения».
«В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий», — добавила депутат.
По ее словам, Вашингтон всегда видел «свой особой геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления».
Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Государственной думы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.
Они подготовили итоговый доклад, который утвержден единогласно.
Как заявил сенатор Константин Косачев, из содержания документа «можно сделать однозначный вывод — биологическая программа США имеет очевидное двойное назначение». В то же время Москва не собирается «трясти пробиркой Пауэлла», заметил он.
«В отличие от Пауэлла мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности, синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности <…> в области робототехники <…> объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой <…> и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия», — сказал сенатор на заседании комиссии.
Совфед и Госдума ранее подготовили совместное сообщение, в котором призвали законодателей в разных странах мира добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах.