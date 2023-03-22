Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

«Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях», — добавил министр.
Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина.
Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству.
«Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие», — объяснил он.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.
Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.