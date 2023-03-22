По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз Тюркские и иранские народы встречают весну по солнечному календарю
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
14Выбраны лучшие подводные снимки года
15:56 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях», — добавил министр.

Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина.

Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству.

«Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие», — объяснил он.

Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

Справка
Второй Чернобыль, заражение и гибель тысяч людей: что нужно знать о «грязной бомбе»«Лента.ру» разбиралась, что такое «грязная бомба», кто может ее сделать и что будет в случае ее применения.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе
'Мне страшно.' Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров Сергей