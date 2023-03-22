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20:01 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение на Украине боеприпасов с обедненным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Она отметила, что использование этого оружия не только представляет опасность для мирных жителей и военнослужащих, но и приводит к долговременному загрязнению почвы. Захарова подчеркнула, что такой шаг станет миной замедленного действия. По ее словам, необходимо уточнить у специалистов, сколько времени занимает процесс дезактивации зараженной земли.

«Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались», — сказала представитель МИД.

Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

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