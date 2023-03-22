В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине

Она отметила, что использование этого оружия не только представляет опасность для мирных жителей и военнослужащих, но и приводит к долговременному загрязнению почвы. Захарова подчеркнула, что такой шаг станет миной замедленного действия. По ее словам, необходимо уточнить у специалистов, сколько времени занимает процесс дезактивации зараженной земли.
«Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались», — сказала представитель МИД.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.