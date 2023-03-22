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19:10 (мск), источник: Ведомости

Парламент Швеции одобрил вступление страны в НАТО

Депутаты парламента Швеции одобрили присоединение королевства к НАТО, сообщается на сайте законодательного органа страны.

Источник: NATO

«Риксдаг одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и соглашение о статусе Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

За присоединение проголосовали 269 депутатов, против — лишь 37.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г.

На данный момент только Венгрия и Турция, которые состоят в альянсе, не ратифицировали протоколы о присоединении государств к блоку.

Согласно подписанным в июне 2022 г. договоренностям, Хельсинки и Стокгольм обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. В частности, страны обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме.

21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. После этого в Финляндии допускали, что могут вступить в блок без Швеции, но позже подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.

17 марта стало известно, что голосование в турецком парламенте по ратификации заявки Финляндии состоится до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. В случае одобрения заявки турецким парламентом Хельсинки может вступить в альянс к лету текущего года — уже в конце марта по вопросу о ратификации должен проголосовать парламент еще одного члена альянса, не одобрившего заявку, — Венгрии. Финский парламент одобрил вступление в НАТО 1 марта.

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