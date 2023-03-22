18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 22 марта
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Министр обороны РФ вручил ордена Мужества, предотвратившим нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9.
Американский журналист утверждает, что канцлер ФРГ во время визита в Вашингтон обсудил с Джо Байденом взрывы на газопроводах.
Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.
Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Общая сумма полученных взяток составляет 28 миллионов рублей.
Совсем недавно певец набрал свыше 100 миллионов ежемесячных стримингов в одном из музыкальных сервисов.