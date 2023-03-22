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Главные новости к вечеру 22 марта
18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 22 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Шойгу наградил летчиков Су-27, перехвативших беспилотник США

Министр обороны РФ вручил ордена Мужества, предотвратившим нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9.

Херш: Шольц помогает США скрывать диверсию на «Северных потоках»

Американский журналист утверждает, что канцлер ФРГ во время визита в Вашингтон обсудил с Джо Байденом взрывы на газопроводах.

Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.

Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках

Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Общая сумма полученных взяток составляет 28 миллионов рублей.

Певец The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире

Совсем недавно певец набрал свыше 100 миллионов ежемесячных стримингов в одном из музыкальных сервисов.

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