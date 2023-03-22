19:55 (мск), источник: Известия
Санду подписала закон о переименовании госязыка в румынский
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. Об этом она сообщила в среду, 22 марта.
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«Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский», — написала она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещено в РФ).
Санду отметила, что в Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».
Ранее, 18 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавский язык — это символ самоидентификации жителей Молдавии и он является более древним, чем румынский. Захарова отметила, что первые упоминания молдавского относятся еще к XVI веку, тогда как румынский оформился только в конце XVIII века.
При этом, по мнению дипломата, отказ от молдавского языка ставит под сомнение вопрос, кому принадлежит Бессарабия, которая была оккупирована Румынией до 1940 года, и земли Днестра, до 1940 года входившие в состав Украины.
2 марта парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за законопроект, предусматривающий переименование государственного языка страны с молдавского на румынский. Законопроект составили депутаты партии «Действие и солидарность». За него проголосовали в первом чтении 56 депутатов из 101.
30 ноября прошлого года Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует. Об этом говорилось в сообщении МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
До этого, 28 апреля, президент Молдавии Майя Санду отметила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. По ее словам, в настоящее время народ этого не хочет или нет необходимого количества граждан, поддерживающих эту цель.