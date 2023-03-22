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22:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В МИД пригрозили США ответом на любые агрессивные действия

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал слова сенатора из США Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты, приближающиеся к американским в воздушном пространстве. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» Рябков подчеркнул, что слова Грэма и другие подобные заявления следует воспринимать серьезно, поскольку они отражают готовность США «сделать максимум, чтобы нанести нам урон во всех сферах, в военной репутационный урон тоже попытаться нанести». Он обещал, что Россия ответит на любые агрессивные действия Вашингтона.

«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — пригрозил Рябков.

Дипломат уточнил, что не имеет в виду ядерный арсенал России. Он подчеркнул, что существует определенный регламент обращения к этому типу оружия. По его мнению, гибридная война США и других стран против России обретает новые формы. Реакция Москвы всегда будет «дозированная, откалиброванная и спокойная», заключил Рябков.

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