В МИД пригрозили США ответом на любые агрессивные действия

В кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» Рябков подчеркнул, что слова Грэма и другие подобные заявления следует воспринимать серьезно, поскольку они отражают готовность США «сделать максимум, чтобы нанести нам урон во всех сферах, в военной репутационный урон тоже попытаться нанести». Он обещал, что Россия ответит на любые агрессивные действия Вашингтона.
«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — пригрозил Рябков.
Дипломат уточнил, что не имеет в виду ядерный арсенал России. Он подчеркнул, что существует определенный регламент обращения к этому типу оружия. По его мнению, гибридная война США и других стран против России обретает новые формы. Реакция Москвы всегда будет «дозированная, откалиброванная и спокойная», заключил Рябков.