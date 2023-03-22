22:26 (мск), источник: ТАСС
Медведев считает, что угроза ядерного конфликта возросла
По словам зампредседателя Совета безопасности, каждый день поставок западного оружия Украине приближает ядерный апокалипсис.
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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Угроза ядерного конфликта не только не исчезла, но и стала острее, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте». Фрагмент интервью он выложил в среду в своем Telegram-канале.
«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — подчеркнул он. «Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», — предупредил политик.
Медведев добавил, что Запад просчитался, когда не верил в степень решимости президента РФ и отказался давать гарантии безопасности России. «У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента, верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались», — сказал политик.
Он подчеркнул: «Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документы».