Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.
Как следует из повестки заседания, президент подписал «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора» и «Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала. Приверженность вышеупомянутым соглашениям».
На фоне начавшейся 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции Финляндия решила безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Соответствующее совместное заявление президент и глава правительства страны Саули Ниинистё и Санна Марин приняли 12 мая 2022-го. Российского лидера Владимира Путина проинформировали об этом во время телефонного разговора с Ниинистё 14 мая 2022 года, сообщала канцелярия финского главы.
Официальное заявление правительства Финляндии о вступлении в НАТО опубликовали 15 мая 2022-го. Парламент Финляндии одобрил 188 голосами из 200 доклад кабмина, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу 17 мая 2022 года, а уже 1 марта 2023-го одобрил законопроекты о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора.
Сейчас заявку Хельсинки в НАТО одобрили 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции. Ожидается, что Финляндия станет полноправным членом Альянса сразу по завершении ратификации этих двух стран.