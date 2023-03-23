Словакия передала Украине первые МиГ-29

«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики», — написал он, подчеркнув, что Братислава продолжит поддерживать Киев. Оставшиеся самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели.
Ранее Словакия и Украина подписали межправительственное соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29. Помимо этого, Братислава поставит Киеву два зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны «Куб» и запасные части и ракеты для оборудования.
В обмен на поставки Украине истребителей Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В нее в том числе входит стоимость военной техники из США на сумму 700 миллионов долларов.