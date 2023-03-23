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Спецоперация на Украине
17:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Словакия передала Украине первые МиГ-29

Словакия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители МиГ-29, сообщил глава словацкого Минобороны Ярослав Надь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Источник: Reuters

«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики», — написал он, подчеркнув, что Братислава продолжит поддерживать Киев. Оставшиеся самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели.

Ранее Словакия и Украина подписали межправительственное соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29. Помимо этого, Братислава поставит Киеву два зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны «Куб» и запасные части и ракеты для оборудования.

В обмен на поставки Украине истребителей Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В нее в том числе входит стоимость военной техники из США на сумму 700 миллионов долларов.

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