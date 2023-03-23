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18:10 (мск), источник: ТАСС

Обсуждение отмены ЕГЭ, вейпы и возвращение имени Лумумбы РУДН. Ответы Мишустина в Госдуме

Глава кабмина пообещал рассмотреть инициативу о запрете вейпов и продлить специальный налоговый режим для самозанятых, отметил необходимость «очень серьезного обсуждения» идеи отменить ЕГЭ и сообщил, что Российский университет дружбы народов (РУДН) вновь носит имя Патриса Лумумбы.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основные ответы Мишустина на вопросы парламентариев.

О дефиците бюджета

Макроэкономическая ситуация в России стабильна, несмотря на рост дефицита бюджета в начале года до 3,3 трлн рублей: «Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют нам угрозы».

Дефицит вызван сознательным переносом части расходов на начало года, «чтобы заключение контрактов не стояло», и в дальнейшем будет «постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета», в котором заложен показатель в 2% ВВП.

Что касается государственного долга, он в России составляет порядка 15% ВВП, притом что «даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%»: «Мы находимся в достаточно комфортном диапазоне нашего долга».

Об альтернативе ЕГЭ

Предложение об отмене ЕГЭ требует «очень серьезного обсуждения», ведь сейчас с его помощью «ребята из сел и деревень могут поступать в ведущие российские вузы»: «Это очень важно, это то, что дает такой социальный лифт. И конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать».

О запрете вейпов

Правительство рассмотрит предложение запретить продажу вейпов, с которым выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Рассмотрим, сформируем позицию».

О самозанятых

Эксперимент с налоговым режимом на профессиональный доход показал свою эффективность — за четыре года к нему присоединились более 7 млн человек, половина из которых «никогда ничего не декларировали»: «Это серьезная легализация».

Специальный налоговый режим для самозанятых будет продлен после 2028 года, когда истекает срок эксперимента: «Конечно, будем продлевать. Условия надо будет обсуждать».

О проверках бизнеса

Полностью исключить проверки бизнеса, несмотря на курс на снятие ограничений для предпринимателей, невозможно: «Это тоже другая крайность, потому что в первую очередь обеспечение безопасности жизни и здоровья людей — важные функции государства. Минимизировать такие вещи надо, а совсем исключить нельзя».

О производстве лекарств

Продажи отечественных лекарств в России впервые за долгие годы превысили показатели импортных. Этого удалось добиться в том числе благодаря ускорению регистрации препаратов.

Фармацевтическая отрасль в стране показала рост на 10,6%, также удалось полностью локализовать производство 25 жизненно важных лекарств.

Об «умном протекционизме»

Россия прибегает к «умному протекционизму», отвечая на санкции недружественных государств «соответствующими таможенными пошлинами», но при этом согласовывая свои действия с бизнесом: «Список продукции (на которую повышаются пошлины — прим. ТАСС) как раз определяется совместно с ассоциациями бизнеса, предприятиями, с учетом отечественных аналогов, которые не уступают тому, на что мы поднимаем».

Об инженерном образовании и зарплатах ученых

Подготовка инженеров — «самый ключевой приоритет» для властей, в России запустят программу, чтобы заинтересовать школьников в инженерном образовании.

Власти также стимулируют идти в науку — за десять лет средняя зарплата ученого в стране выросла втрое, до 120 тыс. рублей: «Это на сегодняшний день неплохие результаты».

Существующие доплаты за ученые степени недостаточны, «нужно что-то с этим делать», но система материального стимулирования в целом — «сложная вещь».

О спорте

В условиях международной изоляции российского спорта очень важно «сохранить соревновательную практику», в том числе устраивая соревнования с дружественными странами. Один из приоритетов — организация игр государств ШОС и БРИКС.

О РУДН

«Я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету».

О строительстве будущего России

«Сегодня мы строим будущее, в котором жить нашим детям и внукам. И хотим, чтобы оно было справедливым, а Россия — сильной и процветающей. Уверен, вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным у нас все получится».

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