Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках

«Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство», — говорится в публикации дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве подчеркнули, что Кирби сделал это заявление, находясь в безопасности за тысячи километров от мест, где благодаря «ястребам» из Белого дома уже девять лет проливается кровь мирных жителей. Там также отметили, что люди, которые не разбираются должным образом в каком-либо вопросе, всегда переходят на личности, когда у них заканчиваются контраргументы.
По словам представителей дипмиссии, такой пиар-ход Соединенных Штатов не принесет никакой добавленной стоимости их преступной политике на Украине.
Ранее сегодня Кирби заявил, что решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море оскорбило Вашингтон. Чиновник добавил, что российский летчик злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а пилот «в лучшем случае просто идиот».
Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.