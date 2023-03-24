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05:43 (мск), источник: ТАСС

В МИД заявили, что Россия не вернется в Совет Европы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия за прошедший год убедилась, что выход из Совета Европы (СЕ) был правильным решением, она не вернется в эту организацию. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Источник: Reuters

«За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Наш “развод” со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет. Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году, — отметил дипломат. — Двойные стандарты, лицемерие и русофобия стали его отличительными чертами. Понятно, что с таким Советом Европы нам не по пути».

Кобринец отметил, что объединительные принципы и демократические идеалы, которые продекларированы в Уставе СЕ «были принесены в жертву блоковым интересам».

По его словам, Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и использовал для навязывания «сомнительных “прогрессистских” ценностей и неприкрытого давления на Россию». «Страница перевернута. Жалеть не о чем», — констатировал он.

«Западники в Страсбурге продолжат лить свой яд большими ведрами, не понимая, что СЕ их стараниями выродился. Нас это более не касается», — заключил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД.

Он подчеркнул, что Россия не собирается «мазать черной краской» все 26 лет своего пребывания в Совете Европы.

«Там было немало полезного, особенно для развития российского законодательства. Но теперь это пройденный этап», — заключил дипломат.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Как поясняли в МИД РФ, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».

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