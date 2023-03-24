90-летняя черепаха из США впервые стала отцом тройни Его партнерше 53 года.
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Главные новости к вечеру 23 марта
03:29 (мск), источник: ТАСС

В МИД заявили, что Россия быстро обретает подлинный экономический суверенитет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская экономика выстояла против «санкционного блицкрига» Запада и обретает подлинный суверенитет, а в ЕС «кусают локти» и осознают последствия своей санкционной политики. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Источник: РИА "Новости"

«Санкционный блицкриг против России с треском провалился. Наша экономика не просто выстояла, а быстро адаптируется к новым реалиям. Главное же в том, что Россия обретает подлинный экономический суверенитет. А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их “санкционный авантюризм”, — сказал директор департамента МИД.

«Все то, что еэсовцы рассчитывали с помощью санкций вызвать в России, случилось в их собственном доме. Это и безудержная инфляция, и энергодефицит, и угроза деиндустриализации, и финансовая дестабилизация», — пояснил он. Дипломат добавил, что «Евросоюзом развязана тотальная экономическая война против России» с использованием незаконных санкций с целью привести российскую экономику к коллапсу и отказаться «от своих законных интересов в сфере безопасности».

Москва же, отметил Кобринец, «резко ускорила» кооперацию с дружественными странами, стала выстраивать новые производственные и логистические цепочки, а также отказываться от «токсичных западных валют».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСэкономика