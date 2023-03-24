В МИД заявили, что Россия быстро обретает подлинный экономический суверенитет

«Санкционный блицкриг против России с треском провалился. Наша экономика не просто выстояла, а быстро адаптируется к новым реалиям. Главное же в том, что Россия обретает подлинный экономический суверенитет. А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их “санкционный авантюризм”, — сказал директор департамента МИД.
«Все то, что еэсовцы рассчитывали с помощью санкций вызвать в России, случилось в их собственном доме. Это и безудержная инфляция, и энергодефицит, и угроза деиндустриализации, и финансовая дестабилизация», — пояснил он. Дипломат добавил, что «Евросоюзом развязана тотальная экономическая война против России» с использованием незаконных санкций с целью привести российскую экономику к коллапсу и отказаться «от своих законных интересов в сфере безопасности».
Москва же, отметил Кобринец, «резко ускорила» кооперацию с дружественными странами, стала выстраивать новые производственные и логистические цепочки, а также отказываться от «токсичных западных валют».