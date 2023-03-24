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12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Экс-офицер разведки США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения Штатов

Потери солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут вырасти из-за отношения Белого дома к мирному плану Китая, допустил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«[Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома] Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, [президента США] Джо Байдена и правительства США», — сказал экс-разведчик.

По его словам, Вашингтон отклоняет все мирные инициативы и прекращении огня, так как Соединенным Штатам необходим этот конфликт между Москвой и Киевом.

В феврале МИД КНР представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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