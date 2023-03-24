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15:40 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за интервью телевидению по поводу нашумевшей пенсионной реформы, сообщило издание L'Independant.

Как пояснили журналисты, французы заметили, что Макрон прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату.

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«Говоря о “минимальщиках”, которые “никогда имели такой большой покупательной способности”, он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!» — возмутилась депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо посчитал, что президенту Франции не удастся заставить людей забыть об этом неловком моменте.

«Эффект Стрейзанд гарантирован Макрону, который вчера незаметно снял часы посреди интервью! Сколько это будет стоить?!» — уточнил он.

При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.

«Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу», — прокомментировали журналистам ситуацию в Елисейском дворце.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

По последним данным министерства внутренних дел страны, число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до 200 человек.

Следите за развитием темыПенсионная реформа во Франции
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