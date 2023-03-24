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12:36 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле рассказали, зачем Путин поехал в Мариуполь

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новые регионы круглосуточно находятся под контролем президента РФ Владимира Путина, поездка в Мариуполь для личных впечатлений естественна, никто не «поседел», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне «Невский» Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.

«Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он принял решение лично это все посмотреть на месте. Это вполне естественно, собственно Путин всегда так делает», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, «как в Кремле относятся к таким экспромтам, никто “не поседел”», Песков заявил:

Нет, никто «не поседел».

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